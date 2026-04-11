После пожара в Мытищах эвакуировали 24 человека и открыли ПВР

Пункт временного размещения открыли для жильцов дома после пожара в Мытищах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Спасатели вывели из многоэтажного дома 24 человека. Люди оказались отрезаны от выхода из-за сильного задымления. Для эвакуации использовали автолестницу и лестничные пролёты.

«С помощью автолестницы спасен 1 человек с верхних этажей. Люди оказались отрезаны от выхода из-за сильного задымления. По лестничным маршам 23 человека», — уточнили в МЧС.

Всего из здания эвакуировали 146 человек. После происшествия на базе школы развернули пункт временного размещения. В него обратились 27 жильцов. По данным спасателей, открытое горение удалось ликвидировать. На месте продолжили работу экстренные службы. Специалисты проверяли помещения и состояние конструкций. Информация о причинах пожара уточняется. Ведомства продолжают оценивать последствия происшествия.

Ранее сообщалось, что при пожаре в многоэтажке в Мытищах погиб один человек и трое пострадали. Сигнал о возгорании поступил из дома на улице Станционной. Огонь распространился на одном из верхних этажей здания. Спасатели направили основные силы на эвакуацию жильцов и тушение пожара. В работе участвовали газодымозащитные группы. На месте задействовали десятки специалистов и спецтехнику. Людей снимали с балконов с помощью подъёмников, часть жильцов покинула здание самостоятельно.