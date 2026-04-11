Жители Геленджика и Крымского района сообщили о взрывах со стороны Чёрного моря

Жители Геленджика и соседнего Крымского района Краснодарского края около трёх часов ночи услышали не менее десяти громких взрывов. Очевидцы сообщили SHOT, что в небе работала система ПВО.

По словам горожан, вспышки были видны со стороны акватории Чёрного моря. Аналогичные сигналы поступают и из Крымского района, где тоже фиксировали разрывы в воздухе.

На данный момент официальных сведений о разрушениях или пострадавших не поступало. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

Ранее серия взрывов раздалась в Новороссийске и Славянском районе. Там тоже была задействована противовоздушная оборона.