Контракт на транспортировку сотен человек с Украины разместила НПО Chemonics International. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные британских госзакупок.

Агентство указывает, что документ опубликовало британское подразделение Chemonics UK. Контракт предусматривает оказание экстренных транспортных услуг. Планируется перевозка от 150 до 350 человек, включая маршруты в Польшу, Словакию, Румынию и Молдавию.

«Поставщик экстренных транспортных услуг должен предложить услуги по безопасной транспортировке сотрудников проекта, их иждивенцев и домашних животных по Украине... Выбор маршрута будет зависеть от ситуации с безопасностью или ограничений на транспортную доступность», — говорится в описании контракта.

Соглашение рассчитано на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. В контракте указано, что подрядчик должен взаимодействовать с местными властями при необходимости. Агентство также отмечает, что Chemonics ранее не участвовала в британских госзакупках для Украины. В марте компания разместила ряд тендеров, связанных с поставками техники, медицинского оборудования и строительством инфраструктуры.

Как следует из публикации, организация действует через фонд Partnership Fund for a Resilient Ukraine. Этот фонд объединяет Украину и ряд западных стран, включая Великобританию, Канаду и государства Северной Европы. Он реализует проекты в прифронтовых регионах и на национальном уровне. Фонд ведёт набор сотрудников, в том числе на «полевые» позиции. В описаниях указана работа с проектами, связанными с детьми, пострадавшими от конфликта, а также координация мероприятий по их возвращению и интеграции.

На этой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в торговле органами и детьми. Она отметила, что Украина стала одним из лидеров мировой чёрной трансплантологии.

Ранее сообщалось, что за последние 25 лет население Украины существенно сократилось. По данным международной статистики, страна потеряла около 33% жителей. Снижение численности связывают с миграцией и демографическими факторами. Эксперты отмечают, что значительная часть населения уехала в другие страны. Аналитики указывают, что аналогичная тенденция наблюдается и в ряде государств Восточной Европы. Основной причиной называют отток трудоспособного населения.