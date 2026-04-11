Жителей Молдавии призвали выключать духовку заранее для экономии энергии

Жителей Молдавии попросили выключать духовку за десять минут до завершения приготовления пищи. Данная мера предложена поставщиком электроэнергии Premier Energy Moldova в рамках программы по экономии электричества.

В компании пояснили, что использование остаточного тепла при приготовлении блюд позволяет добиться желаемого результата и одновременно снизить потребление электроэнергии. Соответствующие рекомендации опубликованы на странице Premier Energy Moldova в социальной сети Facebook*.

Представители поставщика заявляют, что потребители не почувствуют разницы в качестве приготовления, при этом смогут сократить расходы на электроэнергию.

В Молдавии 25 марта был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике, действующий в течение 60 дней. Причиной стало повреждение линии электропередачи Исакча – Вулканешты на территории Украины, которая обеспечивает поступление до 70% электроэнергии, импортируемой республикой из Европы.

Ранее жителям Молдавии уже рекомендовали снизить потребление электроэнергии в быту. Советы распространяли в Кишинёве через официальные каналы. Речь шла о повседневных привычках, включая использование бытовой техники. Специалисты отмечали, что даже небольшие изменения помогают экономить ресурсы.

