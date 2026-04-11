Эксперт Маликов: Некоторые россиян могут получить пенсионные накопления целиком

Часть россиян сможет получить пенсионные накопления не частями, а единоразово — при соблюдении ряда условий. Об этом агентству «Прайм» сообщил предприниматель, основатель проекта «Слово» Сергей Маликов.

Речь идёт о тех, кто достиг пенсионного возраста, но не смог оформить страховую пенсию — например, из-за нехватки стажа или индивидуальных коэффициентов. Порядок предоставления таких средств закреплён в законодательстве о финансировании выплат за счёт пенсионных накоплений. В нём перечислены все категории получателей.

«Получить все пенсионные накопления сразу смогут те, у кого размер накопительной пенсии окажется меньше 10% от величины прожиточного минимума пенсионера», — сказал он.

Размер будущих начислений играет ключевую роль. Если рассчитанная ежемесячная сумма оказывается ниже установленного порога, деньги разрешается забрать полностью. В 2026 году прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей. Это означает, что при ожидаемой выплате менее 1 628,8 рубля в месяц накопления выдадут единовременно.

При этом установлен и верхний предел такой выдачи. В следующем году максимальный объём средств, который можно получить сразу, достигает 439 776 рублей. Если расчётная сумма превышает этот уровень, назначаются пожизненные выплаты. В отдельных случаях — например, при формировании накоплений за счёт дополнительных взносов или маткапитала — доступен вариант срочных перечислений сроком на 10 лет.

Оформить заявление можно онлайн через портал госуслуг, в личном кабинете Социального фонда или при личном визите. Если средства находятся в негосударственном фонде, обращаться нужно напрямую туда. Право на получение сохраняется и не ограничено по времени после достижения установленного возраста.

Ранее сообщалось, что сформировать дополнительный капитал к пенсии можно даже при небольших регулярных отчислениях. Для человека в возрасте 37 лет с доходом около 100 тысяч рублей достаточно направлять по 2–3 тысячи рублей ежемесячно в рамках программы долгосрочных сбережений.