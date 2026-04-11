Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 05:25

«В большой беде»: В США назвали условие применение Израилем ядерного оружия

Профессор Миршмайер: Израиль может от отчаяния нанести ядерный удар по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Израиль может от отчаяния нанести ядерный удар по Ирану, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. В эфире YouTube-канала Glenn Diesen он заяви, что это возможно, учитывая «беспощадность» Тель-Авива.

«Я бы не сбрасывал со счетов возможность применения ими ядерного оружия против Ирана», — сказал эксперт.

По мнению профессора, Израиль может убедить себя, что находится «в большой беде». В таком случае возможно представить, как он применит ядерный арсенал.

Трамп призвал Нетаньяху прекратить удары по Ливану

Ранее Израиль отказался от переговоров с ливанской «Хезболлой». По словам посла в США Йехиэля Лейтера, Тель-Авив не намерен поднимать вопрос о прекращении огня с движением.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Израиль
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar