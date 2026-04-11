«В большой беде»: В США назвали условие применение Израилем ядерного оружия
Профессор Миршмайер: Израиль может от отчаяния нанести ядерный удар по Ирану
Израиль может от отчаяния нанести ядерный удар по Ирану, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. В эфире YouTube-канала Glenn Diesen он заяви, что это возможно, учитывая «беспощадность» Тель-Авива.
«Я бы не сбрасывал со счетов возможность применения ими ядерного оружия против Ирана», — сказал эксперт.
По мнению профессора, Израиль может убедить себя, что находится «в большой беде». В таком случае возможно представить, как он применит ядерный арсенал.
Ранее Израиль отказался от переговоров с ливанской «Хезболлой». По словам посла в США Йехиэля Лейтера, Тель-Авив не намерен поднимать вопрос о прекращении огня с движением.
