«В большой беде»: В США назвали условие применение Израилем ядерного оружия

Израиль может от отчаяния нанести ядерный удар по Ирану, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. В эфире YouTube-канала Glenn Diesen он заяви, что это возможно, учитывая «беспощадность» Тель-Авива.

«Я бы не сбрасывал со счетов возможность применения ими ядерного оружия против Ирана», — сказал эксперт.

По мнению профессора, Израиль может убедить себя, что находится «в большой беде». В таком случае возможно представить, как он применит ядерный арсенал.

Ранее Израиль отказался от переговоров с ливанской «Хезболлой». По словам посла в США Йехиэля Лейтера, Тель-Авив не намерен поднимать вопрос о прекращении огня с движением.