11 апреля, 06:15

«Озёрному приготовиться»: Куда двинет российская армия после взятия Дибровы в ДНР

Марочко: ВС РФ продвигаются к Озёрному после освобождения Дибровы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские военные после взятия Дибровы продолжают продвигаться и усиливают давление на позиции противника в районе Озёрного в ДНР. О развитии ситуации ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, после перехода населённого пункта под контроль российских сил направление удара сместилось в сторону соседнего поселения.

«Наши военнослужащие взяли под контроль обширный участок местности, который вынуждает украинских боевиков покидать свои позиции... Озёрному приготовиться», — сказал он.

Такая динамика, как отметил специалист, оказывает давление на украинские подразделения. Им приходится оставлять занимаемые позиции. Отступление наблюдается не только в районе Озёрного. Аналогичная ситуация складывается и вблизи Кривой Луки.

Эксперт считает, что оба населённых пункта могут вскоре перейти под контроль российских сил. По его оценке, для этого уже сложились необходимые условия. Наступление продолжается, и ситуация на этом направлении остаётся напряжённой.

Сводка СВО 11 апреля: ВС РФ освободили Миропольское и Диброву, ВСУ теряют позиции под Славянском, назван срок переговоров Москвы и Киева
Накануне сообщалось, что российские силы продолжают наращивать зону контроля на ряде направлений. За последние сутки под их контроль перешло Миропольское в Сумской области, а также освобождена Диброва в ДНР.

Милена Скрипальщикова
