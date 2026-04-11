Экс-секретаря СНБО Украины Данилова вновь объявили в розыск в России

Бывшего секретаря Секретаря национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова переобъявили в розыск в России. Об этом говорится в базе данных МВД.

«Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе

Конкретная статья не указывается, однако, как пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых кругах, причиной может быть новое уголовное дело в отношении одиозного украинского политика.

Ранее стало известно о намерении правоохранителей объявить в розыск барда Семёна Слепакова*. Дело против него возбуждено по статье о неисполнении обязанностей иноагентом.

