Американский сержант-трансгендер** из ВСУ переобъявлена в розыск в России

Американская наёмница Сара Эштон-Чирилло*, ранее заочно осуждённая в России, вновь объявлена в розыск. Об этом свидетельствует информация из базы данных МВД.

«Эштон-Чирилло Сара*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался», — говорится в публикации.

В июне 2025 года Верховный суд ДНР заочно приговорил её к 20 годам лишения свободы. Она признана виновной в участии в конфликте в качестве наёмника и распространении недостоверной информации о российских Вооружённых Силах.

По данным суда, в 2023 году она участвовала в боевых действиях на стороне украинских формирований. Кроме того, ей вменяется публикация видеоматериалов с обвинениями в адрес России, касающимися якобы использования запрещённых видов оружия.

МВД России объявило Сару Эштон-Чирилло* в розыск ещё в июне 2024 года. За время пребывания на Украине она неоднократно привлекала внимание резкими и противоречивыми высказываниями. В частности, утверждала, что между украинцами и их сторонниками существует принципиальная разница, называя одних людьми, а других — «нелюдьми». В сентябре 2023 года её отстранили от занимаемой должности.

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