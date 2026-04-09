Россия объявит барда-миллионера Слепакова* в международный розыск

Следственный комитет России намерен объявить комика Семёна Слепакова* в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Басманному району Москвы. Он подозревается в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Речь идёт о части 2 статьи 330.1 УК РФ. В рамках расследования рассматриваются обстоятельства нарушения установленных требований. В ведомстве уточнили, что следствие планирует объявить фигуранта в международный розыск.

Ранее Семён Слепаков* заявил, что не хочет терять свою российскую аудиторию. По словам артиста, в России живёт много хороших людей, которым хочется дать возможность посмеяться. Именно с этой аудиторией он старается не терять связь.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.