Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 14:57

Россия объявит барда-миллионера Слепакова* в международный розыск

Обложка © РИА Новости / Владимир Песня

Следственный комитет России намерен объявить комика Семёна Слепакова* в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Басманному району Москвы. Он подозревается в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Речь идёт о части 2 статьи 330.1 УК РФ. В рамках расследования рассматриваются обстоятельства нарушения установленных требований. В ведомстве уточнили, что следствие планирует объявить фигуранта в международный розыск.

Комик Поперечный* пошутил об израильском паспорте Слепакова*

Ранее Семён Слепаков* заявил, что не хочет терять свою российскую аудиторию. По словам артиста, в России живёт много хороших людей, которым хочется дать возможность посмеяться. Именно с этой аудиторией он старается не терять связь.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Семен Слепаков
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar