Любителей поплеваться с балкона предупредили о неприятных последствиях

За плевки с балкона на прохожих в России можно получить штраф и даже попасть под административный арест. О возможных последствиях ТАСС рассказала адвокат и советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова.

«Действия лица, которое плюёт с балкона и попадает в прохожих, квалифицируются как нарушение общественного порядка и правил поведения в общественных местах», — сказала она.

Такие случаи рассматриваются в рамках статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. Именно она регулирует ответственность за подобное поведение. Наказание может быть разным. В большинстве ситуаций назначается штраф — от 500 до 1000 рублей.

Однако этим дело не всегда ограничивается. В отдельных случаях нарушителю может грозить административный арест. Максимальный срок такого наказания составляет до 15 суток.

