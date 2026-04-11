11 апреля, 06:26

Любителей поплеваться с балкона предупредили о неприятных последствиях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bianca Grueneberg

За плевки с балкона на прохожих в России можно получить штраф и даже попасть под административный арест. О возможных последствиях ТАСС рассказала адвокат и советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова.

«Действия лица, которое плюёт с балкона и попадает в прохожих, квалифицируются как нарушение общественного порядка и правил поведения в общественных местах», — сказала она.

Такие случаи рассматриваются в рамках статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. Именно она регулирует ответственность за подобное поведение. Наказание может быть разным. В большинстве ситуаций назначается штраф — от 500 до 1000 рублей.

Однако этим дело не всегда ограничивается. В отдельных случаях нарушителю может грозить административный арест. Максимальный срок такого наказания составляет до 15 суток.

Владельцам заросших дачных участков грозит штраф до 10 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что даже привычные действия в магазине могут обернуться наказанием. Например, за очистку лука от шелухи прямо в торговом зале предусмотрен штраф. Такие действия подпадают под административную ответственность.

Милена Скрипальщикова
