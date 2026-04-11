Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 апреля, 06:41

В Приморье арестовали иностранный сухогруз, столкнувшийся с судном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peter Cripps

В Приморском крае судебные приставы наложили арест на иностранное грузовое судно, совершившее столкновение. Решение об обеспечительной мере принял Арбитражный суд региона. Об этом сообщили в пресс-службе Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП) России.

«Сегодня сотрудники спецотделения судебных приставов по Приморскому краю ГМУ ФССП России арестовали иностранное судно-грузовоз, находящееся на рейде в акватории Амурского залива», — говорится в сообщении.

Речь идёт о сухогрузе, который находился на рейде рядом с Владивостоком. Он не сможет покинуть территорию порта до отмены ограничений. Основанием для судебных действий стало происшествие с российским рыболовецким сейнером. В результате столкновения отечественное судно получило серьёзные повреждения.

Владельцы пострадавшего корабля обратились в суд с требованием применить обеспечительные меры к компании, которой принадлежит иностранный грузовоз. Сейчас арестованный сухогруз фактически заблокирован в акватории и ожидает дальнейших решений суда.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии решили отказаться от планов по задержанию российских судов, которые связывают с «теневым флотом» в Балтийском море. Причиной пересмотра позиции стали риски серьёзной эскалации.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
