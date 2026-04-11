11 апреля, 07:05

«Американцы платят за идиотизм»: В Сенате жёстко раскритиковал войну Трампа и её последствия

Шумер обвинил Трампа в росте инфляции из-за «идиотизма» и «безрассудной войны»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в разгоне инфляции. Причиной он назвал «ненужную и плохо спланированную войну», которую республиканец развязал по собственному желанию.

«Стремительный рост инфляции, самый высокий за последние годы, — всё из-за безрассудной войны, которую развязал Дональд Трамп», — написал Шумер в соцсети X.

По его словам, это ещё один повод, чтобы Штаты немедленно прекратили военный конфликт.

«Американцы каждый день расплачиваются за идиотизм Трампа», — резюмировал сенатор.

Трамп призвал Нетаньяху прекратить удары по Ливану
Трамп призвал Нетаньяху прекратить удары по Ливану

Ранее Life.ru писал, что Трамп не дал гарантий по диалогу с Ираном, уклонившись от ответа о продолжении переговоров. Впрочем, он признался, что сам не знает, чего ждать от дальнейших контактов. Политик также отметил, что его администрация ведёт диалог не слишком активно: «Они 47 лет говорили с другими президентами, а мы говорим не очень много».

Дарья Денисова
