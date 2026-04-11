Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 08:55

«Сюрпризы» при отходе: В Минобороны рассказали об уловках ВСУ с минами в ЛНР

ВСУ при отступлении в ЛНР оставляют взрывные ловушки в самых неожиданных местах

Подразделения инженерных войск Вооружённых сил Российской Федерации продолжают работу по очистке освобождённых в ходе специальной военной операции районов от взрывоопасных предметов. Основная информация об этом прозвучала от представителей Министерства обороны России, которые опубликовали данные в официальном телеграм-канале ведомства.

Сапёры ВС РФ проводят разминирование освобождённых территорий в ЛНР и Херсонской области. Видео © Telegram / Минобороны России

В настоящее время задачи по разминированию выполняют военнослужащие сапёрных подразделений, входящих в состав группировок войск «Запад» и «Днепр». Зоной их ответственности являются территории, которые были возвращены под контроль российских сил в Луганской Народной Республике, а также в Херсонской области.

«Формирования ВСУ, покидая позиции, специально оставляют взрывные устройства, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах», — отмечено в тексте.

Представители Минобороны также поделились, что все эти опасные находки, как правило, не транспортируются и не обезвреживаются на месте сложным способом, а уничтожаются прямо там, где были обнаружены, путём подрыва.

Сводка СВО 11 апреля: ВС РФ освободили Миропольское и Диброву, ВСУ теряют позиции под Славянском, назван срок переговоров Москвы и Киева
Сводка СВО 11 апреля: ВС РФ освободили Миропольское и Диброву, ВСУ теряют позиции под Славянском, назван срок переговоров Москвы и Киева

Ранее сообщалось, что линия боевого соприкосновения в Херсонской области проходит вдоль Днепра и упирается в два ключевых участка. Основными точками напряжения являются Антоновский мост и остров Белогрудый, которые расположены на направлениях напротив Херсона и Голой Пристани.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Минобороны России

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar