«Сюрпризы» при отходе: В Минобороны рассказали об уловках ВСУ с минами в ЛНР

Подразделения инженерных войск Вооружённых сил Российской Федерации продолжают работу по очистке освобождённых в ходе специальной военной операции районов от взрывоопасных предметов. Основная информация об этом прозвучала от представителей Министерства обороны России, которые опубликовали данные в официальном телеграм-канале ведомства.

Сапёры ВС РФ проводят разминирование освобождённых территорий в ЛНР и Херсонской области. Видео © Telegram / Минобороны России

В настоящее время задачи по разминированию выполняют военнослужащие сапёрных подразделений, входящих в состав группировок войск «Запад» и «Днепр». Зоной их ответственности являются территории, которые были возвращены под контроль российских сил в Луганской Народной Республике, а также в Херсонской области.

«Формирования ВСУ, покидая позиции, специально оставляют взрывные устройства, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах», — отмечено в тексте.

Представители Минобороны также поделились, что все эти опасные находки, как правило, не транспортируются и не обезвреживаются на месте сложным способом, а уничтожаются прямо там, где были обнаружены, путём подрыва.

Ранее сообщалось, что линия боевого соприкосновения в Херсонской области проходит вдоль Днепра и упирается в два ключевых участка. Основными точками напряжения являются Антоновский мост и остров Белогрудый, которые расположены на направлениях напротив Херсона и Голой Пристани.