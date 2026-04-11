NYT: Вэнс прибыл в отель, где пройдут переговоры США и Ирана в Пакистане
Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в исламабадский отель Serena, где запланированы переговоры между США и Ираном при участии Пакистана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в пакистанском правительстве.
Именно пятизвёздочный отель Serena выбран площадкой для проведения предстоящих консультаций между делегациями, утверждает издание. Программа пребывания Вэнса в столице Пакистана пока официально не публиковалась его представителями.
Ранее сообщалось, что Иран направил на переговоры с США в Исламабаде расширенную делегацию численностью 71 человек. Встреча представителей Тегерана и Вашингтона запланирована на 11 апреля и должна пройти в столице Пакистана.
