За минувшие сутки ПВО России уничтожили 259 беспилотников самолётного типа и 12 управляемых авиационных бомб ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Речь идёт о перехвате воздушных целей над различными направлениями. Также приведена сводка с начала специальной военной операции, где перечислены потери техники противника.

Уничтожены сотни самолётов и вертолётов, более 133 тысяч беспилотников, а также тысячи единиц бронетехники и артиллерийских систем. Отдельно отмечается, что ликвидированы зенитные комплексы, реактивные системы залпового огня и большое количество военной автомобильной техники.

Ранее в Сумской области подразделение беспилотных систем ВСУ «Алькор» понесло существенные потери в районе села Новая Сечь. Удары по позициям противника были нанесены российскими подразделениями, включая авиацию.