Роман-антиутопия Оруэлла «1984» резко подскочил в продажах в России

В сети книжных магазинов «Читай-город» зафиксировали резкий рост продаж антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» на фоне тревожной международной обстановки. Данную информацию передали РИА «Новости» в пресс-службе сети.

За последний месяц продажи романа выросли на 54%, а если сравнивать март 2026 года с мартом 2025-го — то на 81%. Эксперты связывают такой всплеск с тем, что происходит в мире: сначала глава Белого дома Дональд Трамп фактически похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а потом вместе с Израилем атаковал Иран. Причём все свои действия американский лидер оправдывает тем, что пытается достичь мира, устранив «угрозу». Это сильно перекликается с партийным лозунгом в произведении Оруэлла: «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила».

В тройку популярных антиутопий также вошли «Скотный двор» Оруэлла, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «Мы» Евгения Замятина. В пресс-службе отметили, что именно Замятин показал наибольшую динамику: его роман вырос в продажах на 53% по сравнению с мартом прошлого года.

В мире происходят события, которые всё чаще напоминают сюжеты классических антиутопий. Евросоюз, например, планирует создать специализированный центр «демократической устойчивости» для борьбы с предполагаемой дезинформацией со стороны России, Китая и других стран. Юрист-международник Альфред де Зайас, ранее работавший в ООН, заявил, что эта инициатива является попыткой ввести цензуру и создать подобие «министерства правды» — прямо как в романе Джорджа Оруэлла «1984», где пропагандистский аппарат носил ироничное название «министерство правды».