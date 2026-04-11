Первая встреча, последняя пьянка: Чёрный копатель застрелил собутыльника в Петербурге

В Петербурге на улице Зины Портновой произошло убийство: двое мужчин познакомились на улице, быстро нашли общий язык и решили выпить за встречу. Однако внезапно вспыхнувшая дружба закончилась выстрелом в голову.

Попойка в Санкт-Петербурге привела к трагедии.

В дежурную часть поступил вызов: в квартире обнаружено тело мужчины со смертельным ранением в глаз. Подозреваемый — 48-летний владелец жилья, с которым погибший распивал спиртное. Следователи обратили внимание на странную рану: глазница была пробита, хотя первоначальное сообщение говорило о ножевом ранении.

При детальном осмотре выяснилось, что в наружной и внутренней дверях имеются отверстия от пуль, причём одна из них застряла в двери. Спустя полчаса в пакете с мусором нашли гильзу калибра 7,62. Задержанный признался: в квартире спрятан пистолет ТТ, которым он только что хвастался перед собутыльником.

«Я достал пистолет ТТ чёрного цвета и выстрелил ему в область головы, чем причинил последнему смерть», — рассказал фигурант, данные допроса есть в распоряжении телеканала «Санкт-Петербург».

Выяснилось, что обвиняемый — коллекционер огнестрельного оружия. По словам следователя Сергея Черных, мужчина хвастался боевым пистолетом перед матерью и друзьями незадолго до трагедии. Сам ТТ, по версии следствия, был найден на раскопках в Ленинградской области коллегой фигуранта, который также увлекается поиском артефактов. Тот ящик с пистолетом и патронами продал приятелю.

Продавцу оружия теперь грозит ответственность по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Сам задержанный признал вину в убийстве, совершённом в состоянии алкогольного опьянения. Он заключён в «Кресты» и может провести за решёткой до 15 лет — максимальный срок по части 1 статьи 105 УК РФ.

Недавно стало известно о похожей трагедии в Дагестане, где денежная ссора привела к убийству — мужчина застрелил своего знакомого. Житель Хасавюрта приехал в селение Зубутли-Миатли, чтобы обсудить долг, но беседа переросла в конфликт и фатальную ссору.