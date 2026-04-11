11 апреля, 10:27

Члены попавшей в смертельную пургу тургруппы знали, что их ждёт непогода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bborriss.67

Члены туристической группы, двое из которых погибли от переохлаждения, знали о надвигающейся непогоде. Об этом журналистам рассказали в камчатском главке МЧС. Несмотря на неблагоприятный прогноз погоды, они решили продолжить маршрут.

«[Они] надеялись дойти до Авачинского перевала до непогоды. В итоге — не успели», — сказал собеседник ТАСС. Известно, что порывы ветра на перевале, где находились туристы, достигали 25 метров в секунду. Температура воздуха опускалась до восьми градусов ниже нуля.

«Как на перевале Дятлова»: Отец выжившего туриста раскрыл новую версию трагедии на Камчатке

Напомним, двое членов туристической группы погибли от переохлаждения в горах Камчатки. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Установлено, что организаторы погода не учли погодные условия.

Матвей Константинов
