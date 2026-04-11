11 апреля, 12:32

Врач объяснил, чем можно заразиться, целуя иконы в церкви

Обложка © Life.ru

Традиция целовать иконы в храмах несёт некоторые эпидемиологические риски. Врач-терапевт Максим Лавров отмечает, что поверхность окладов или стекла, к которым ежедневно прикасаются сотни прихожан, превращается в благоприятную среду для размножения микробов.

По мнению специалиста, в таких местах скапливается плотный слой патогенов, передающихся через слюну и дыхание. Эти микроорганизмы способны сохранять жизнеспособность на поверхностях часами и даже сутками.

«Самая частая угроза — респираторные инфекции: грипп, аденовирус, коронавирус. Они передаются при малейшем контакте», — подчеркивает доктор в беседе с РИАМО.

Кроме того, существует высокая вероятность подхватить вирус простого герпеса, стрептококк или стафилококк. Медик предостерегает: даже опасная бактерия хеликобактер пилори, провоцирующая гастрит и язву, может передаться таким путём.

Стоит учитывать, что в большинстве храмов иконы регулярно протирают. Однако, как отмечает Лавров, законы микробиологии неизменны: слизистая губ остается крайне уязвимой зоной. Постоянный поток людей делает контакт с поверхностью прямым путём к инфицированию.

В периоды сезонных вспышек ОРВИ медик рекомендует проявлять осторожность. Для выражения почтения святыням безопаснее ограничиться поклоном, чтобы не подвергать свое здоровье неоправданному риску.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что его ведомство уже запустило подготовительные мероприятия к предстоящему сезону эпидемий. В настоящий момент профильные специалисты трудятся над выведением штаммов для будущих вакцин.

Юрий Лысенко
