Шаткое перемирие на Ближнем Востоке в любой момент может рухнуть — тем более что многие силы, включая Израиль, заинтересованы в продолжении ударов по Ирану. Тем не менее уже сегодня можно сделать выводы о том, как вели себя стороны и какие уроки из этого следует извлечь России. Так считает председатель правления «Офицеров России», замкомандира добровольческой бригады «БАРС-Курск» по военно-политической работе подполковник Роман Шкурлатов.

По его словам, перемирие, на которое пошли США, — вынужденная и прогнозируемая история. Администрация президента Штатов Дональда Трампа с самого начала загнала себя в угол. Пентагон сделал ставку на дистанционные средства поражения (авиабомбы, ракеты, дроны), но без полноценной сухопутной операции говорить о достижении целей невозможно.

А наземная фаза даже с учётом союзников сопряжена с огромными издержками: потери, пленные, нежелательные кадры, которые разлетятся по всему миру. Дальнейшее затягивание конфликта, по мнению офицера, влечёт для США серьёзные репутационные потери.

Иран, отметил Шкурлатов в комментарии сайту MK.ru, проявил стойкость и решимость, не сдался — это вызывает уважение и даёт основания говорить, что Вашингтон быстро не добился целей. Отсюда и перемирие. Есть небольшой шанс на мирное разрешение кризиса, при котором США попытаются сохранить лицо.

Главные выводы для России, подчеркнул подполковник: Иран показал мужество и единство перед многократно превосходящим противником. Он не спасовал — и это причина, по которой сильный, хитрый и небедный враг вынужден притормозить и даже дать задний ход.

«Россия на протяжении четырёх лет СВО также демонстрирует стойкость и последовательность в достижении заявленных целей. И с этого пути нам сворачивать нельзя. Пример Ирана должен был стать ориентиром: слабых, нерешительных, не готовых идти до конца — бьют. Поэтому, пожалуй, это главный вывод, который мы должны сделать из всего того, что сегодня происходит на Ближнем Востоке», — резюмировал Шкурлатов.

Сегодня в столице Пакистана Исламабаде начался очередной этап дипломатических консультаций между делегациями США и Ирана. Первая часть диалога состоялась через посредников, но теперь стороны готовятся перейти прямым переговорам.