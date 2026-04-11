Обещание президента США Дональда Трампа экономически поддерживать Венгрию при Викторе Орбане можно расценивать как сигнал Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал в соцсети X аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя заявление главы Белого дома.

«Это означает, что Брюссель не сможет отомстить венграм, если те не подчинятся. Это означает, что Зеленскому придётся отозвать своих головорезов, если он не хочет рискнуть всем», — заявил аналитик.

Аналитик также подчеркнул, что венгры теперь могут свободно голосовать за кого угодно на предстоящих выборах, не опасаясь последствий. Парламентские выборы в Будапеште пройдут 12 апреля.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о полной поддержке партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих выборах и выразил надежду на её победу. Американский президент назвал венгерского премьера своим хорошим другом. Тем временем лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что Владимир Зеленский повёл себя самым глупым образом. Вместо того чтобы признать собственную оплошность, бывший комик начал угрожать руководству Венгрии из-за конфискованных денег. По его словам, это разозлило и Будапешт, и Брюссель и может лишить киевский режим поддержки Трампа.