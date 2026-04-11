В Киеве планируют привлечь горожан к обязательным работам

Киевская городская военная администрация планирует ввести в столице трудовую повинность. По информации, полученной изданием «Телеграф», жителей Киева будут привлекать к общественно полезным работам. Что именно войдёт в перечень этих работ, в опубликованном документе не уточняется.

Власти рассматривают возможность привлечения к общественным работам всех трудоспособных граждан, независимо от их статуса военнообязанного.

«Сейчас руководством Киевской городской военной администрации вместе с военным командованием прорабатывается вопрос о целесообразности введения в городе Киеве трудовой повинности и привлечения трудоспособных лиц к выполнению общественно полезных работ», — указано в документе.

Ранее в Одессе официально вводят трудовую повинность для гражданского населения. Соответствующее распоряжение подписала и.о. главы местной военной администрации Надежда Задорожная. Принудительные работы коснутся всех трудоспособных и безработных жителей в возрасте от 18 до 65 лет.