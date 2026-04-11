«Акула, ёж и танк»: Графолог раскрыла, что скрыто за почерком Трампа

После последних заявлений президента США Дональда Трампа по Ирану многие задаются вопросом: всё ли в порядке с американским лидером? Психологи, профайлеры и даже графологи взялись за его анализ. Специалист по почерку Татьяна Кузнецова изучила образцы письма политика и пришла к выводу: с Трампом всё гораздо сложнее, чем кажется.

«С почерком Трампа не всё так просто. В Сети существуют два варианта его письма. Один, который встречается чаще всего, — это его фирменная подпись в форме острого забора. Но есть и другое письмо — более личное, написанное как будто для себя, и в нём уже больше человеческого», — говорит эксперт.

Подпись Трампа, по мнению Кузнецовой, транслирует высокий уровень интеллекта, а также жёсткость, упрямство и ощущение, что с ним сложно о чём-либо договориться. Она назвала его подпись «сплошными углами, клыками, буквально звериным оскалом» и сравнила политика с акулой, в спор с которой опасно вступать. По её словам, давить на такого человека бесполезно — он, как противотанковый ёж.

Специалист отметила, что Трамп воспринимает именно силовой (психологический) метод воздействия на других. Такая защитная манера часто формируется при доминантном воспитании, когда с детства учат прятать чувства. Трамп транслирует зашкаливающую брутальность, он борец, и конкурентная среда — его стихия.

Подпись политика очень длинная, что Кузнецова в беседой с сайтом MK.Ru назвала признаком выдержки. Такие люди, по её словам, играют вдолгую. Она подчеркнула, что Трамп упорный, прёт как танк к поставленным целям, достаточно устойчив в своих решениях и редко меняет план действий. Графические признаки его письма однородны и повторяемы, поэтому внешняя сумбурность его решений может быть частью внутреннего последовательного плана.

При этом графолог считает, что почерк Трампа читабельный и упрощённый — это говорит о его вменяемости и отсутствии ментальных нарушений. Напротив, у него есть чёткий план, который он принципиально продавливает. Он умеет стратегически играть вдолгую, управлять, добиваться. По мнению Кузнецовой, Трамп не столько агрессор, сколько человек, который обязательно покажет зубы, если задеть его интересы.

Сам почерк выдержанный, ровный, однородный: такой человек умеет себя контролировать. Внутри может быть сильное напряжение, но рациональная часть личности берёт верх. Во втором же, «личном» варианте почерка, по словам эксперта, прослеживаются более глубокие, интимные черты — то, что оказалось спрятано под воспитанием.

«В целом ничего однозначно негативного я про него сказать не могу, как бы кому-то этого ни хотелось. Почерк сложный, а значит, и человек он сложный, харизматичный. Он не ведомая личность. Манипулятор — возможно, да. Но точно не человек, которого легко вести за собой. Это первоклассный бизнесмен очень высокого уровня», — резюмирует специалист.

Ранее Дмитрий Пучков, известный в Рунете как Гоблин, позволил себе резкую характеристику в адрес хозяина Белого дома. Переводчика возмутили угрозы Дональда Трампа в сторону Ирана — из-за них блогер и назвал американского лидера человеком с нездоровой психикой.