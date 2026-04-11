Два человека погибли и двое пострадали при ударе дрона ВСУ в Любимовке

Два человека погибли и ещё двое пострадали при ударе украинского БПЛА по автомобилям в херсонской Любимовке, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

«Украинские боевики с помощью БПЛА атаковали автомобиль такси. В результате атаки погибли две женщины, таксист получил ранения. Также был обстрелян другой гражданский автомобиль, водитель получил ранения», — написал он. Ещё два автомобиля пострадали, но люди остались целы.

Ранее два человека погибли при ударе украинского беспилотника в донецкой Ясиноватой. Ещё четверо пострадали.