«Никто больше такого не делает»: Учёный рассказал о смене парадигмы в отечественной космонавтике

Российская космонавтика официально перешла от этапа исследования околоземного пространства к его полноценному освоению. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что революции не произошло — переход был плавным, но он кардинально меняет философию работы.

По словам учёного, теперь основное внимание уделяется получаемым данным и стандартным операциям управления. Если раньше приоритетом была проверка техники, то теперь — стабильное получение запланированных результатов. Уже запущена группировка, которая в непрерывном режиме наблюдает за ионосферой, чтобы найти способы справляться с помехами в радиосвязи и навигации. Явления в ионосфере, отметил эксперт, напрямую связаны с солнечной активностью и даже с погодой в нижних слоях атмосферы.

«Мы находимся в той фазе, когда направление Северного и Южного магнитных полюсов может поменяться. Сейчас этот процесс наступил. Время есть — прогнозируют тысячу лет, но это не очень много. Именно для анализа этих рисков и нужны новые спутниковые системы, чтобы развеять «аллармистские прогнозы» и понять, к чему готовиться», — предупредил учёный в разговоре с «Радио 1».

Говоря о пилотируемой космонавтике, Эйсмонт выступил за «мягкую» замену Международной космической станции на Российскую орбитальную станцию (РОС) и позитивно оценил отказ от идеи полярной орбиты для РОС и возврат к наклонению МКС, что позволит сделать переход плавным и эффективным.

Он также подчеркнул уникальные достижения России: никто до сих пор не делал наиболее подробной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне — у нас это есть, и у зарубежных коллег такого скоро не будет. Наши приборы, добавил учёный, работают больше чем на половине марсианских аппаратов США и используют методы ядерной планетологии, которые больше никто не делает.

Недавно в «Корпорации Робототехники» анонсировали важное событие: запуск отечественного антропоморфного робота «Теледроид» на борт Международной космической станции намечен на третью или четвёртую четверть 2026 года. Аппарат выполнен по торсовой схеме (без ног) и оснащён системой технического зрения.