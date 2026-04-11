Суд по делу экс-депутата Госдумы Бальбека пройдёт в закрытом режиме

Суд принял решение рассматривать в закрытом режиме дело экс-депутата Госдумы и бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, обвиняемого в клевете. Данное заявление сделал в беседе с РИА «Новости» адвокат Алексей Анохин.

Защитник уточнил, что закрытый формат налагает запрет на присутствие в зале лиц, не относящихся к участникам процесса, а также на разглашение любой информации о деле. Следующее заседание назначено на 17 апреля и также пройдёт без доступа посторонних.

Бальбека задержали в сентябре 2025 года в Кабардино-Балкарии. Следственные органы возбудили против него уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и о клевете. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, которую позже продлили до 8 февраля. Сам экс-парламентарий свою вину не признаёт. Помимо него, фигурантами дела проходят его бывшая помощница и крымская журналистка.

Ранее экс-депутату Госдумы Руслану Бальбеку стало плохо прямо во время заседания в суде. Бальбек приехал на закрытое предварительное слушание в Киевский районный суд Симферополя. По словам защитника, бывшему парламентарию прямо в зале суда вызвали скорую помощь. Из-за случившегося заседание пришлось отложить.