Иран обозначил «красные линии» на встрече с премьером Пакистана
Делегация Ирана на встрече с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом представила позицию Тегерана и обозначила ключевые ограничения исламской республики. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
«Красные линии Ирана были обозначены на встрече иранской делегации с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом днем в субботу», — говорится в материале.
Ранее о начале переговорного процесса с Ираном заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер подтвердил запуск диалога в ответ на её прямой вопрос. При этом Трамп отказался оценивать, действует ли иранская сторона добросовестно на текущем этапе.
