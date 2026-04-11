48 часов «подвига»: Борис Джонсон засветился на позициях ВСУ на Запорожском направлении
Обложка © X / InfoResist
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно посетил позиции украинских войск на Запорожском направлении. О своей вылазке политик рассказал в колонке для газеты Daily Mail.
Как следует из материала, экс-глава британского кабмина побывал в расположении 65-й бригады ВСУ неподалёку от Гуляйполя. В статье он раскритиковал Запад за недостаточную помощь Киеву и призвал активнее передавать Украине дальнобойное оружие.
«После 48 часов на фронте я больше чем когда-либо убеждён, что украинцы победят, и что эта прекрасная богатая страна станет свободной», — поделился экс-премьер.
Джонсон также отснял материал для документального фильма, который позже покажет британский телеканал Channel 5. Дата выхода ленты пока не разглашается.
Ранее Борис Джонсон предложил уже сейчас ввести на Украину «немного солдат» из ЕС. По его мнению, нужно наладить работу Львовского аэропорта, чтобы через него отправлять Киеву военнослужащих, а также необходимое оружие. Джонсон выразил уверенность, что пора перехватить инициативу у России.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.