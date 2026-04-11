48 часов «подвига»: Борис Джонсон засветился на позициях ВСУ на Запорожском направлении

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно посетил позиции украинских войск на Запорожском направлении. О своей вылазке политик рассказал в колонке для газеты Daily Mail.

Как следует из материала, экс-глава британского кабмина побывал в расположении 65-й бригады ВСУ неподалёку от Гуляйполя. В статье он раскритиковал Запад за недостаточную помощь Киеву и призвал активнее передавать Украине дальнобойное оружие.

«После 48 часов на фронте я больше чем когда-либо убеждён, что украинцы победят, и что эта прекрасная богатая страна станет свободной», — поделился экс-премьер.

Джонсон также отснял материал для документального фильма, который позже покажет британский телеканал Channel 5. Дата выхода ленты пока не разглашается.

Ранее Борис Джонсон предложил уже сейчас ввести на Украину «‎немного солдат» из ЕС. По его мнению, нужно наладить работу Львовского аэропорта, чтобы через него отправлять Киеву военнослужащих, а также необходимое оружие. Джонсон выразил уверенность, что пора перехватить инициативу у России.