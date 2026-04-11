Глава ВТБ Андрей Костин заявил о разрушении авторитета западной правовой системы на фоне дискриминации российских компаний. Так он прокомментировал статью председателя Верховного суда Игоря Краснова для РБК.

По оценке Костина, российская судебная система оптимальна для защиты бизнеса, обеспечивая прозрачность процедур и предсказуемость результатов в разумные сроки. На Западе же, по его словам, ведётся неприкрытая дискриминация российских компаний по политическим мотивам.

В Германии, напомнил он, европейские суды превратились в орудие захвата бизнеса VTB Bank (Europe) SE, полностью проигнорировав нормы о защите собственности. Костин назвал это беззаконием, которое в 1930-е годы именовалось ариизацией, и заявил, что подобное никогда не будет признано.

Игорь Краснов в своей статье написал, что выбор юрисдикции для предпринимателей — это не вопрос престижа, а предсказуемости, управляемости рисков и правовой гравитации. Глава Верховного суда заметил, что раньше было модно указывать Лондон или Нью-Йорк, но их независимость оказалась фикцией.

Рассмотрение дел за рубежом, по его словам, напоминает игру в покер, где решают подготовленная стратегия, манёвры на грани шулерства и эффект неожиданности. По этой причине призыв выбирать российскую юрисдикцию — это не реклама, а объективная реальность, подытожил он.

Ранее председатель Верховного суда Игорь Краснов отметил, что российские суды становятся всё более привлекательной площадкой для разрешения экономических споров. По его словам, ключевой фактор — предсказуемость практики. Постановления высших органов формируют чёткие позиции, что снижает неопределённость при рассмотрении дел. Более того, доступ к правосудию в России обходится дешевле, а решения исполняются чаще. При этом система обжалования остаётся прозрачной — в отличие от международного арбитража, где вердикты обычно окончательны.