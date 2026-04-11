Экс-боец UFC Тактаров раскритиковал США, сравнив их с трудовым лагерем

Бывший боец UFC Олег Тактаров заявил, что его отношение к жизни в США изменилось, и теперь он не рассматривает страну для переезда. Своими мыслями спортсмен поделился в интервью Sport24.

По словам Тактарова, ранее он испытывал положительные эмоции от жизни в США, однако со временем его восприятие страны изменилось. Он подчеркнул, что теперь не планирует переезд в Америку и рассматривает другие варианты для жизни и изучения языков.

Отдельно бывший боец UFC добавил, что, по его мнению, США он уже «понял» и возвращаться к этому опыту не хочет. Высказывание о «трудовом лагере» и питании с гормоносодержащими добавками стало ключевой частью его комментария.

Ранее Тактаров заявил, что считает Россию самым свободным местом для жизни. Именно РФ, по его ощущениям, даёт максимальный уровень свободы для человека его возраста.