«Думал, что пошутили»: Вернувшийся из трёхлетнего украинского плена боец первым делом позвонил маме

Спустя три года, проведённых в украинском плену, российский военнослужащий смог связаться со своей матерью по телефону. Трогательные минуты разговора показал ТАСС.

«Успокойся, всё нормально. Да, обменяли. Спасибо, что меня искали, верили. Сегодня буду в Москве», — сказал он родительнице.

Как пояснил сам боец в беседе с журналистами, известие о том, что его включат в список на обмен, поначалу показалось ему не более чем розыгрышем или неудачной шуткой. Он добавил, что надежды на то, что его когда-нибудь выпустят, у него уже практически не осталось.

Напомним, сегодня из украинского плена вернулись 175 бойцов России. Всех освобождённых героев направят в медицинские учреждения, где специалисты оценят их здоровье и окажут необходимую психологическую помощь. Правительственные службы уже обеспечивают вернувшимся из заключения людям всю положенную поддержку, а после реабилитации они смогут встретиться с родными.