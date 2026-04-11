11 апреля, 14:16

«Думал, что пошутили»: Вернувшийся из трёхлетнего украинского плена боец первым делом позвонил маме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Спустя три года, проведённых в украинском плену, российский военнослужащий смог связаться со своей матерью по телефону. Трогательные минуты разговора показал ТАСС.

«Успокойся, всё нормально. Да, обменяли. Спасибо, что меня искали, верили. Сегодня буду в Москве», — сказал он родительнице.

Как пояснил сам боец в беседе с журналистами, известие о том, что его включат в список на обмен, поначалу показалось ему не более чем розыгрышем или неудачной шуткой. Он добавил, что надежды на то, что его когда-нибудь выпустят, у него уже практически не осталось.

Москалькова рассказала о работе по обмену пленными в преддверии Пасхи

Напомним, сегодня из украинского плена вернулись 175 бойцов России. Всех освобождённых героев направят в медицинские учреждения, где специалисты оценят их здоровье и окажут необходимую психологическую помощь. Правительственные службы уже обеспечивают вернувшимся из заключения людям всю положенную поддержку, а после реабилитации они смогут встретиться с родными.

Вероника Бакумченко
