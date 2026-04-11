Парламент Ирака избрал Низара Амиди новым президентом страны

Совет представителей Ирака (парламент) избрал Низара Амиди, кандидата от Патриотического союза Курдистана (ПУК), новым Президентом Республики Ирак. Об этом сообщило агентство INA.

Согласно предварительным данным, за кандидатуру Амиди проголосовало достаточное количество депутатов, необходимое для избрания (две трети присутствующих). Голосование прошло в ходе специальной сессии парламента, которая была созвана после нескольких месяцев политического тупика и неоднократных переносов.

Низар Амиди (полное имя — Низар Мохаммед Саид Амиди) родился в 1968 году в Дахуке. Он является опытным политиком и государственным деятелем: ранее занимал пост министра окружающей среды Ирака, работал руководителем аппарата нескольких президентов страны (в том числе у Джаляля Талабани, Фуада Масума и Абдул-Латифа Рашида), а также возглавлял представительство ПУК в Багдаде. Политики и эксперты характеризуют его как компромиссную и институциональную фигуру, близкую к наследию основателя ПУК Джаляля Талабани.

По неофициальной политической традиции Ирака после 2003 года пост президента зарезервирован за курдской общиной и традиционно оспаривается между двумя основными курдскими партиями — Патриотическим союзом Курдистана (ПУК) и Демократической партией Курдистана (ДПК). Кандидатом от ДПК выступал действующий министр иностранных дел Фуад Хусейн, однако в итоге большинство курдских блоков и значительная часть других фракций поддержали Амиди.

Избрание нового президента открывает путь к завершению формирования федерального правительства. Согласно конституции, президент в течение 15 дней должен поручить лидеру крупнейшего парламентского блока сформировать кабинет министров.

До этого действующий президент Ирака Абдель Латиф Рашид снял свою кандидатуру с выборов главы государства. Решение было озвучено спикером законодательного органа Хейбатом аль-Халбуси. Он объявил об исключении кандидатуры Рашида из списка претендентов на пост президента.