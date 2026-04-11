«Выходи драться один на один»: Меликов цитатой из фильма ответил на слухи об отставке

На сообщения о якобы предстоящей отставке глава Дагестана Сергей Меликов ответил фразой из советской киноленты «В бой идут одни старики». Об этом стало известно из его телеграм-канала.

Меликов констатировал, что в публичном поле, включая СМИ и социальные сети, приоритет отдается обсуждению политических спекуляций, а не вопросам оказания помощи населению. Он подчеркнул, что стал объектом целенаправленной информационной атаки, целью которой является его дискредитация.

«Всё это делается в спину, а мне очень хочется ответить им цитатой из фильма «В бой идут одни старики»: «Выходи драться один на один. На взлёте бить не буду», — ответил он обидчикам.

Глава региона добавил, что его собственная работа сейчас сосредоточена исключительно на приведении в порядок жизни в Дагестане. С предыдущего дня он находится в федеральных структурах власти, откуда решает вопросы помощи пострадавшим и создания фундамента для стремительного движения республики вперёд. Меликов также заявил, что твёрдо верит: полученная от президента поддержка гарантирует быстрое и качественное выполнение всех задач.

Кроме того, Меликов дал слово, что в самое ближайшее время выйдет в прямой эфир для беседы с журналистами, блогерами и представителями общественности, где даст ответы на любые вопросы. Он пояснил, что никогда в жизни не уклонялся от столкновения с опасностью и не прятался от простых людей, поэтому и сейчас так поступать не намерен. Глава региона также отметил, что распорядился организовать максимально широкий состав участников этой встречи.

Напомним, в последних числах марта Дагестан столкнулся с мощнейшими ливнями, которые метеорологи назвали одними из самых обильных за минувшие сто лет. Разгул стихии привёл к серьёзным последствиям: затопление жилых домов, подтопление улиц в Махачкале и соседних районах, а также прорыв дамбы на Геджухском водохранилище. В зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 млн человек. Жертвами наводнения стали шесть человек. Масштаб последствий непогоды в Дагестане колоссальный. Ущерб имуществу, по данным властей, понесли 15,5 тысячи местных жителей.