Национальное собрание Южной Кореи утвердило экстренный дополнительный бюджет, согласно которому финансовая помощь в размере от 100 тысяч до 600 тысяч вон (что составляет от около 67 долларов до примерно 405 долларов США, от 5 тысяч рублей до 31 тысячи рублей) будет выплачена 70% населения. Об этом свидетельствуют официальные результаты голосования, опубликованные после заседания парламента.

Данные выплаты предназначены для 35 миллионов жителей страны. Треть граждан, чей ежемесячный доход выше общепринятой средней планки, таких денег не увидят. Ключевое условие получения помощи — это не только уровень заработка, но и регион проживания. Тем, кто живёт за пределами столицы, а также людям, относящимся к незащищённым категориям, добавят сверху.

Кабинет министров внёс этот финансовый план как антикризисную меру, призванную смягчить последствия энергетического коллапса на фоне ситуации в Ормузском проливе. Общий объём заложенных средств достигает 26,2 триллиона вон, что приравнивается к 17 миллиардам долларов. Из этой суммы 4,8 триллиона вон (3,1 миллиарда долларов) уйдёт на адресные перечисления гражданам. Оставшиеся деньги распределят между несколькими статьями: дотации региональным администрациям, компенсации для удержания предельных цен на горючее и программам, направленным на трудоустройство молодёжи.

Политические оппоненты власти расценили прямые выплаты гражданам как дешёвый популизм накануне муниципальных и региональных выборов, назначенных на июнь. В ходе голосования предложение поддержали 214 парламентариев из 244 находившихся в зале. Негативно высказались 11 народных избранников, ещё 19 предпочли не участвовать в решении.

Однако ситуация вокруг Ближнего Востока имеет надежду на нормализацию. Недавно о начале переговорного процесса с Ираном заявил президент США Дональд Трамп. При этом он воздержался от оценки того, действует ли иранская сторона добросовестно на текущем этапе.