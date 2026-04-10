10 апреля, 12:36

Интернет больше не отключат: Южная Корея вводит базовый доступ для всех абонентов

Обложка © Life.ru

Южная Корея решила обеспечить пользователям базовый доступ к мобильному интернету даже после того, как у них закончится основной пакет трафика. Об этом объявило министерство науки и ИКТ страны после соглашения с тремя крупнейшими операторами — SK Telecom, KT и LG Uplus.

После исчерпания лимита абоненты смогут и дальше пользоваться сетью на скорости 400 Кбит/с. Этого, как поясняют власти, должно хватить для базовых задач вроде мессенджеров, навигации и простого доступа к информации.

Отдельные послабления предусмотрены для людей старше 65 лет. Для этой категории расширят лимиты голосовой связи и сообщений, а часть новых тарифов для пожилых пользователей получит безлимитные звонки и SMS.

При этом точнее говорить не о полном «безлимитном интернете для всех», а о гарантированном базовом доступе после окончания пакета. Реформа касается именно того, чтобы связь не обрывалась совсем, если пользователь израсходовал включённый трафик.

Изменения анонсировали 9 апреля, а внедрить их власти и операторы планируют до конца июня. Параллельно в стране хотят упростить линейку LTE- и 5G-тарифов и запустить более дешёвые 5G-планы.

Алексей Берковиц
