Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала визит Бориса Джонсона на украинские позиции в Запорожской области «пиаром на костях». По её словам, бывший британский премьер олицетворяет «силы зла» и несет личную ответственность за эскалацию конфликта и срыв мирных переговоров.

Захарова также обвинила Джонсона в том, что он, используя британские деньги и оружие, способствовал гибели множества людей. Свою публикацию в Telegram-канале она сопроводила фотографиями британского экс-премьера и назвала его «злодеем, вернувшимся на место преступления».

«Вся мерзость и слякоть подлости, коварства и бесчестия в созданном им образе. Ни капли любви. А только очередной пиар на костях. Британские деньги, оружие и ненависть убили огромное количество людей. Джонсон лично участвовал в процессе отмены переговорного процесса и эскалации конфликта. Злодей, вернувшийся на место преступления», — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон тайно посетил позиции украинских войск на Запорожском направлении. Экс-глава британского кабмина побывал в расположении 65-й бригады ВСУ неподалёку от Гуляйполя. Во время визита он раскритиковал Запад за недостаточную помощь Киеву и призвал активнее передавать Украине дальнобойное оружие.