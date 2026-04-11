Музыканты из «Те100стерона» опровергли слухи об уходе со сцены ради ремонта авто

Участники группы «Те100стерон» опровергли слухи о том, что ушли из музыкального бизнеса из-за невостребованности и теперь занимаются ремонтом автомобилей. Информацию об их смене профессии опубликовал телеграм-канал Mash.

Как отмечалось в материале, братья Андрей и Валери Бирбичадзе действительно давно подрабатывают ремонтом, но раньше это был лишь дополнительный заработок. Сейчас всё иначе: из-за экономических кризисов и падения спроса корпоративы уже не кормят, пик популярности коллектива прошёл десять лет назад, а заказов стало заметно меньше.

Каждый из родственников открыл собственное дело: Валери взялся за двигатели, Андрей — за реставрацию элементов машин. У второго дела идут лучше: в штате четыре человека, заказов много, а повышение утильсбора даже сыграло на руку. Правда, рынок непредсказуем: ещё три месяца назад они почти безвылазно сидели без работы, а сейчас клиентов — хоть отбавляй.

Телеграм-канал утверждал, что заработать на концертах у исполнителей по-прежнему не получается. За 40-минутное выступление каждому платят около 400 тысяч рублей, но желающих их нанимать практически нет. Артисты иронично отреагировали на представленные факты, заявив, что «всё переврали».

О том, что информация недействительна, также указывает расписание концертов на официальном сайте. Например, ближайшее мероприятие запланировано на 26 апреля, потом 23 мая, 11 июня и 27 июня. Напомним, что группа стала известна благодаря одному из громких хитов «Это не женщина — это беда».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что время таких артистов, как Shaman (Ярослав Дронов), безвозвратно ушло. По словам эксперта, публика перенасытилась творчеством певца и жаждет новых лиц. Сейчас наступает время таких артистов, как Ваня Дмитриенко, считает Соседов. Критик подчеркнул, что Дронову придётся экспериментировать с образом и музыкой, чтобы вновь завоевать публику.