Киеву не остаётся ничего, кроме как принять предлагаемые Западом гарантии безопасности. К такому выводу пришли авторы американского журнала The National Interest.

По их словам, обещания Запада — это пустой звук: никакой реальной организационной структуры за ними не стоит. Вместо чётких механизмов Киеву подсовывают набор намерений и сценариев, которые не усиливают ни обороноспособность Украины, ни её международную интеграцию. Всё, что обсуждается сейчас, — это абстрактные формулировки на случай, если конфликт разгорится снова.

«Западные планы не предусматривают улучшения ни международной интеграции Украины, ни её обороноспособности. Вместо этого переговоры сосредоточены на структуре, условиях и формулировках будущих механизмов реагирования на случай повторной эскалации», — говорится в публикации.

Авторы статьи прямо заявляют: без институциональной и материальной базы такие гарантии не могут восприниматься всерьёз ни в Киеве, ни в Москве. Но Украине, похоже, придётся довольствоваться тем, что дают, и уповать на «принцип надежды» — принимать то, что могут предложить, а не то, что действительно нужно.

Ранее сообщалось, что украинский конфликт может приближаться к завершению на фоне снижения роли и эффективности НАТО. Такую оценку дал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен. По его словам, когда неудача альянса станет очевидной, никто не хотел бы оказаться на месте Германии или Великобритании. Именно эти страны, считает профессор, возглавляют список государств, которые Россия может посчитать ответственными и на которые может обрушиться её месть.