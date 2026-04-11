Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 апреля, 18:17

Путин поздравил с избранием на пост президента Ирака Низара Амиди

Обложка © report.az

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Низару Амиди по случаю его избрания на пост президента Ирака. В своем послании глава государства выразил надежду на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений между двумя странами.

«Желаю Вам успехов на этом высоком посту. И, конечно, рассчитываю, что Ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений», — говорится в официальной телеграмме Путина.

Сегодня в Ираке завершились выборы главы государства. По итогам голосования в парламенте пост президента занял Низар Амиди, представитель «Патриотического союза Курдистана». Согласно данным агентства INA, его кандидатуру поддержали 227 парламентариев.

Президент Ирака Рашид снял свою кандидатуру с выборов главы государства
Наталья Демьянова
