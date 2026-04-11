Соединённые Штаты, долгое время считавшиеся главным центром притяжения для миграции, теряют привлекательность для собственных граждан. Как сообщает CNN со ссылкой на данные опроса Gallup, каждый пятый американец в идеале хотел бы эмигрировать при первой же возможности. Особенно показателен рост числа молодых женщин, желающих уехать: за последние десять лет этот показатель увеличился в четыре раза.

Главными причинами такого сдвига аналитики называют ощущение личной небезопасности, стремление к доступному жилью и более высокому качеству жизни при сравнительно низких затратах. Если раньше американцы, решавшиеся на переезд в Европу, в основном выбирали «большую четвёрку» — Францию, Италию, Испанию и Португалию, — то теперь эксперты фиксируют резкий рост интереса к менее изведанным направлениям. В число фаворитов вошли Румыния, Болгария, Словакия, Польша, Албания и страны Балтии. Эти государства привлекают не только низкими ценами, но и более лояльными условиями для получения вида на жительство по сравнению со «старой» Европой.

Ярким примером этого тренда стала Румыния. Генеральный директор компании, специализирующейся на помощи в переезде, Драгош Поэде рассказал CNN о пятикратном росте числа американских клиентов за последние полтора года — с 200 до тысячи человек. По его словам, основные мотивы, которые называют клиенты, включают безопасность в общественных местах, доступ к качественной системе здравоохранения и образования, низкие налоги и общую дешевизну жизни. Многие прямо говорят о чувстве небезопасности в США «по политическим причинам».

«Они понимают, что американская мечта уже не та, что раньше», — резюмирует Поэде.

Привлекают американцев и другие страны региона. В Албании, где граждане США могут находиться без визы до года, на конец 2024 года насчитывалось почти 22 тысячи иностранцев с видом на жительство, из которых более трёх тысяч прибыли из Америки, Африки или Океании. В Эстонии высоко ценят развитую высокотехнологичную среду и плоскую ставку подоходного налога в 24 процента. Финляндия, хотя географически относится к Северной Европе, также включилась в борьбу за умы, запустив специальную кампанию по привлечению талантов из США в сфере высоких технологий, здравоохранения и обороны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принятые для противодействия незаконной миграции меры уже приносят свои плоды. По его словам, работа в этом направлении должна быть выведена на новый уровень. Президент добавил, что необходимая работа проводилась и раньше. Однако в последнее время статус службы и принимаемые ей решения начали приносить заметный эффект.