Жасмин оплатит аренду и ремонт пострадавшей от наводнения семье из Дагестана

Певица Жасмин взяла на себя расходы по оплате съёмного жилья для семьи из Дагестана, пострадавшей от наводнения, а также финансирование оборудования для откачки воды и восстановительных работ. Об этом пишет RT.

Глава семейства Джанбулат во время разгула стихии не растерялся и выручал соседей. «Вода у нас была буквально выше пояса», — поделился он, уточнив, что вынес на себе лежачего мужчину и эвакуировал его родных.

Собственное имущество мужчина спасти не успел. «Помог другим, пострадал сам: у себя не вытащил ни телевизор, ни технику», — посетовал он. После первого удара стихии он раздобыл насосы и почти сутки боролся с водой, но ситуация лишь ухудшилась.

Сейчас многодетная пара (у них двое детей и жена в положении) временно размещена в гостинице. Им требуется долгосрочный съёмный угол и оборудование для осушения и приведения дома в порядок. Сам Джанбулат подчеркнул, что поддержка пришла исключительно от неравнодушных граждан.

Жасмин (настоящее имя Сара Шор, урождённая Манахимова) родилась в Дербенте. Она является заслуженной артисткой Дагестана.

Ранее Life.ru писал, что в Дагестане более 760 жилых домов остаются подтопленными, также под властью стихии оказались 812 приусадебных участков и 76 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения остаются 524 человека, среди которых — 175 несовершеннолетних.