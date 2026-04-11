США и Иран продолжают обмениваться письменными сообщениями в Исламабаде

Американская и иранская делегации продолжают диалог, обмениваясь письменными посланиями через пакистанских посредников. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания.

По её данным, между сторонами сохраняются серьёзные разногласия, однако обе делегации предпринимают активные усилия для их преодоления. По данным агентства Tasnim, ключевые противоречия касаются вопроса о контроле над Ормузским проливом.

Как сообщает CNN со ссылкой на пакистанский источник, переговоры между Тегераном и Вашингтоном могут продлиться до позднего вечера и возобновиться в воскресенье. Отмечается, что в зале переговоров также находятся премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и главнокомандующий армией, фельдмаршал Асим Мунир.

Ранее сообщалось, что контроль над Ормузским проливом стал камнем преткновения в переговорах США и Ирана. По данным западных СМИ, диалог между Вашингтоном и Тегераном, проходящий при посредничестве Пакистана, достиг тупиковой точки. Причиной стали непримиримые позиции сторон: Иран настаивает на единоличном суверенитете над проливом и введении платы за проход судов, в то время как США не согласны с такими условиями.