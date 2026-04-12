«Чёрный ягуар» нокаутировал «Чешского самурая» и стал новым чемпионом UFC

В Майами завершился турнир UFC 327. В главном бою за вакантный титул в полутяжёлом весе новозеландец Карлос Ульберг нокаутировал чеха Иржи Прохазку уже в первом раунде.

Пояс освободился после того, как предыдущий обладатель бразилец Алекс Перейра принял решение перейти в тяжелый дивизион.

Таким образом 33-летний Прохазка, который ранее уже был чемпионом, не смог вернуть себе титул. На счету «Чешского самурая» теперь 32 победы, шесть поражений и одна ничья. Статистика нового чемпиона Ульберга выглядит внушительнее: 15 выигранных встреч при единственном проигрыше. 35-летний боец по прозвищу «Чёрный ягуар» родился в семье со смешанными корнями самоанцев, маори и немцев.

В соглавном бою вечера россиянин Азамат Мурзаканов также нокаутом проиграл бразильцу Пауле Косте. Бой завершился в третьем раунде. Для Мурзаканова это первое поражение в карьере.