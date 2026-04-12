Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 апреля, 05:54

«Чёрный ягуар» нокаутировал «Чешского самурая» и стал новым чемпионом UFC

Ульберг нокаутировал Прохазку и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе

Карлос Ульберг избивает Иржи Прохазку. Обложка © ТАСС / Zuma

В Майами завершился турнир UFC 327. В главном бою за вакантный титул в полутяжёлом весе новозеландец Карлос Ульберг нокаутировал чеха Иржи Прохазку уже в первом раунде.

Пояс освободился после того, как предыдущий обладатель бразилец Алекс Перейра принял решение перейти в тяжелый дивизион.

Таким образом 33-летний Прохазка, который ранее уже был чемпионом, не смог вернуть себе титул. На счету «Чешского самурая» теперь 32 победы, шесть поражений и одна ничья. Статистика нового чемпиона Ульберга выглядит внушительнее: 15 выигранных встреч при единственном проигрыше. 35-летний боец по прозвищу «Чёрный ягуар» родился в семье со смешанными корнями самоанцев, маори и немцев.

В соглавном бою вечера россиянин Азамат Мурзаканов также нокаутом проиграл бразильцу Пауле Косте. Бой завершился в третьем раунде. Для Мурзаканова это первое поражение в карьере.

Кстати, турнир посетил Дональд Трамп.

Фьюри единогласным решением судей победил Махмудова в Лондоне
Никита Никонов
