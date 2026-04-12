Тайный коллектор: Юрист объяснил, сможет ли друг взыскать деньги за обед, на котором за вас заплатил

Иногда дружеские встречи в кафе позднее могут обернуться финансовым спором: человек, оплативший счёт другого, приходит с чеками и требует возместить траты. С юридической точки зрения подобная ситуация не имеет однозначного решения. Всё зависит от того, какие договорённости существовали между людьми в момент оплаты. Об этом Life.ru рассказал ведущий юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК» Матфей Свиридов.

Если вы платили за друга, подразумевая безвозмездность (подарок, дружеский жест), то согласно ст. 572 ГК РФ это классифицируется как дарение. В таком случае требовать деньги назад спустя полгода необоснованно. Однако если между вами была договорённость о том, что средства предоставляются в долг, вы имеете право потребовать их возврата. Главная сложность здесь — доказательная база. Матфей Свиридов Ведущий юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК»

Согласно словам юриста, если сумма превышает 10 тысяч рублей, закон предусматривает письменную форму договора займа. Это требование закреплено в статье 808 ГК РФ. Отсутствие такого документа существенно осложняет защиту позиции в суде: ссылаться на свидетельские показания в подобных случаях нельзя.

Тем не менее определённые способы подтверждения всё же допускаются. В качестве доказательств могут использоваться переписка в мессенджерах, аудиозаписи разговоров или сведения о переводах, где один из участников прямо или косвенно признаёт наличие долга.

«Если не удастся доказать факт займа, можно попытаться взыскать средства как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ). Но и здесь есть риск: согласно п. 4 ст. 1109 ГК РФ, суд может отказать в иске, если будет доказано, что деньги передавались добровольно и без обязательства их возвращать (как дар). Таким образом, направить требование другу можно, и он может вернуть деньги добровольно», — подытожил собеседник Life.ru.

