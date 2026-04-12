Гол Бога помог «Ювентусу» победить «Аталанту»

«Ювентус» победил «Аталанту» со счётом 1:0 в матче чемпионата Италии. Встреча 32-го тура Серии A прошла в Бергамо на стадионе «Джевисс – Атлети Адзурри д’Италия» 11 апреля.

Единственный мяч на 48-й минуте забил ивуарийский вингер Жереми Бога. После подбора мяча в штрафной он точно пробил под перекладину. «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 60 очками. «Аталанта» находится на седьмой позиции, имея 53 очка.