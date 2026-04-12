В ДНР 12-летний мальчик погиб в результате атаки ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали город Докучаевск (Кальмиусский район) в ДНР. В результате погиб 12-летний мальчик, также сообщается о пострадавшем подростке. Об этом отчитались в Управлении АГиП ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Поступили сведения о гибели двух и ранении 7 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о гибели ребёнка 2014 г.р. и ранении подростка 2009 г.р. за 10 апреля в н.п. Докучаевск», — говорится в сообщении.

Кроме того, были повреждены восемь жилых домов. Суммарно украинские формирования выпустили по населённому пункту четыре единицы различных снарядов.