В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии пройдут парламентские выборы, которые определят, сохранит ли власть правящая коалиция премьер-министра Виктора Орбана — партия «Фидес» и её младший партнёр Христианско-демократическая народная партия (ХДНП), или победу одержит оппозиционная партия «Тиса». Как неоднократно подчёркивал сам Орбан, исход голосования имеет решающее значение не только для страны, но и для всей Европы, а также для Украины.

Правящая коалиция строила предвыборную кампанию на обещаниях мира, безопасности и стабильности. Орбан и его министры на встречах с избирателями повторяли, что пока они у власти, Венгрия не будет втянута в конфликт, не отправит свои войска на Украину, а венгерские деньги останутся в стране, а не уйдут Киеву. Кроме того, «Фидес» намерена сохранить долгосрочные контракты на закупку нефти и газа у России. По словам Орбана, благоразумные люди не станут менять надёжного поставщика на ненадёжного, иначе цены на коммунальные услуги выросли бы многократно.

Оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром появилась на политической арене в марте 2024 года, но уже через два месяца получила на выборах в Европарламент 7 мест из 21. Её программа строится вокруг темы борьбы с коррупцией и реформ общественного устройства. Во внешней политике «Тиса» заявляет о приверженности ЕС и НАТО и стремится улучшить отношения с европейскими странами. Программа партии практически не упоминает отношения с Россией, однако «Фидес» предупреждает, что в случае прихода к власти оппозиция не будет перечить Брюсселю и выполнит все его требования, включая отказ от российских энергоносителей и одобрение выделения средств Украине.

Поддержку Орбану неоднократно публично высказывал президент США Дональд Трамп, называвший венгерского премьера великим лидеро» и своим другом. За пять дней до выборов Будапешт посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выразивший уверенность в победе «Фидеса». В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава фракции Европарламента «Европейская народная партия» Манфред Вебер оказывали поддержку Мадьяру. Глава МИД Украины Андрей Сибига прямо заявлял, что в Киеве «молятся» о смене правительства в Венгрии.

Венгерские власти неоднократно обвиняли Киев во вмешательстве в выборы, подчёркивая их исключительную важность для Украины. Орбан заявлял, что Венгрия превратилась в арену активности украинских спецслужб, которые используют все средства, чтобы привести к власти правительство «Тисы», которое одобрит отправку венгерских денег коррумпированному киевскому режиму и ускорит вступление Украины в Евросоюз.

Помимо двух основных сил, в выборах участвуют ультраправая партия «Наша Родина», левая «Демократическая коалиция» и сатирическая «Партия двуххвостой собаки». Реальные шансы преодолеть пятипроцентный барьер есть только у «Нашей Родины». Это десятые парламентские выборы с 1990 года. Согласно закону 2012 года, они проходят в один тур. Общее число депутатских мандатов — 199, из которых 106 распределяются по мажоритарной системе в одномандатных округах, а 93 — пропорционально по партийным спискам. Минимальный порог явки отсутствует. Представители 13 национальных меньшинств смогут проголосовать за своего кандидата, который получит одно место в парламенте; в последние годы этот мандат традиционно доставался представителю немецкой общины.

Избирательные участки откроются в 6:00 по местному времени (7:00 мск) и будут работать до 19:00 (20:00 мск). По данным Национального избирательного комитета, число граждан, имеющих право голоса в Венгрии и за рубежом, превышает 8 миллионов 120 тысяч человек. Почти 500 тысяч из них могут проголосовать по почте или в загранучреждениях.

Ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в случае победы на выборах правительство Виктора Орбана продолжит бороться за возможность покупать у России газ и не изменит свою позицию по «украинской военной мафии». По словам дипломата, в Брюсселе настаивают на перечислении общеевропейских средств Украине, а также хотят ускорить принятие этой страны в Евросоюз.