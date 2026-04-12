Лейбл сестры уехавшего из России Меладзе заработал миллионы в РФ

Лейбл Лианы Меладзе заработал более 142 миллионов рублей чистой прибыли в прошлом году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Контур.Фокус».

«Так, выручка лейбла на конец 2025 года составила 295,9 миллиона рублей, при этом чистая прибыль достигла отметки в 142,7 миллиона рублей и выросла на 31,5 миллиона рублей по сравнению с показателями прошлого года», — говорится в сообщении.

Компания ООО «Вельвет Мьюзик» занимается звукозаписью и изданием музыки. Среди артистов лейбла — Мари Краймбрери, группа «Винтаж», Zvonkiy и другие. Учредителями компании значатся Лиана Меладзе, Алевтина Михайлова и Елизавета Феофанова.

Ранее сообщалось, что лейбл продюсёра Константина Меладзе также показал высокие финансовые результаты. По итогам 2025 года выручка ООО «Меладзе Мьюзик» составила 109,3 миллиона рублей. Чистая прибыль компании достигла 100,2 миллиона, что почти на 15 миллионов больше показателя годичной давности. Основным направлением работы лейбла является деятельность в сфере исполнительских искусств. Организации принадлежат исключительные права на товарные знаки групп «Инь-Янь», M-Band и «БиС».