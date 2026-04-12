Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Пакистана после переговоров с Ираном. Об этом сообщила его пресс-служба.

Политик поднялся на борт самолёта в 05:08 по московскому времени. Информацию об этом распространил пресс-пул.

Сам Вэнс уже успел кратко подвести итоги встречи. По его словам, американская делегация взяла курс домой после завершения диалога с представителями Тегерана в Исламабаде. Договориться сторонам так и не удалось. Вице-президент уточнил, что переговоры продлились 21 час. Согласно заявлению МИД Ирана, в ходе встречи обсуждались контроль над Ормузским проливом, ядерная тематика, репарации, снятие санкций и окончательное завершение конфликта в регионе.

Что будет дальше — пока не сообщается. О новых раундах консультаций на данный момент ничего не говорится.